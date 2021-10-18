СБУ разоблачила межрегиональную наркогруппировку, члены которой сбывали экстази и ЛСД до столицы

СБУ разоблачила межрегиональную наркогруппировку, члены которой сбывали экстази и ЛСД до столицы

Готовую "продукцию" злоумышленники сбывали самостоятельно или через собственную сеть наркодилеров.

СБУ разоблачила межрегиональную наркогруппировку, которая специализировалась на изготовлении и сбыте психотропных. Дельцы реализовывали оптовые партии запрещенных веществ на территории Киева и Киевской области, сообщили в пресс-центре СБУ.

Отмечают, во время обысков у организаторов группы обнаружили подготовлен к продаже "товар" на сумму почти 1 млн грн.

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Правоохранители установили, что незаконная деятельность организовали несколько жителей Полтавщины. Дельцы изготавливали амфетамин, таблетки экстази и ЛСД для продажи. Нарколабораторию обустроили в частном доме на территории одного из местных поселков.

"Готовое" продукцию ", злоумышленники сбывали самостоятельно или через собственную сеть наркодилеров. Правоохранители задержали организатора и двух активных участников группировки во время сбыта очередной партии« товара». В ходе следственных действий у злоумышленников изъяли: партию амфетамина, таблетки экстази и ЛСД, марихуану. Кроме того, в нарколаборатории обнаружили оборудования и химические вещества для изготовления психотропных ", — сообщили в СБУ.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрания судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас Рива следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к наркобизнесу.

К слову, ранее СБУ задержала членов преступной группировки, я ке осуществило ряд тяжких преступлений и почти 5 лет скрывалось от правоохранителей. Дельцы 5 лет скрывались от следствия.

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