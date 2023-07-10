СБУ разоблачила бывшего нардепа-коммуниста, который обращался к Путину о признании "Л/ДНР"

Бывший нардеп ожидал "блицкриг" россиян и скорую оккупацию Киева, о чем рассказывал среди окружающих.

Служба безопасности собрала доказательную базу на бывшего народного депутата от запрещенной Коммунистической партии, поддержавшего вооруженную агрессию РФ против Украины.

Об этом 10 июля сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в преддверии полномасштабного вторжения России он был одним из организаторов обращения так называемого "международного союза советских офицеров" к президенту РФ Владимиру Путину. В этом "письме" его подписанты просили главу Кремля признать "суверенитет" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.



Кроме того, в течение 2017-2019 годов бывший нардеп активно участвовал в массовых антиукраинских мероприятиях в Москве и агитировал за "присоединение" захваченной части востока Украины к РФ. Также он выступал за официальный ввод на территорию Украины российских войск.

После 24 февраля 2022 года фигурант ожидал "блицкриг" россиян и скорую оккупацию Киева, о чем неоднократно рассказывал среди окружающих. Также он подстрекал своих знакомых помогать оккупантам в случае захвата столичного региона.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит тюремное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, правоохранители сообщили о подозрении руководителю суда из Черкасской области по факту оправдания вооруженной агрессии России.

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