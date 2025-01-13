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СБУ разоблачила агентку ГРУ, которая передавала координаты для атак на Киев

СБУ разоблачила агентку ГРУ, которая передавала координаты для атак на Киев

СБУ задержала агентку ГРУ, готовившую дроновую атаку на Киев/Фото: СБУ

С помощью своего мобильного телефона, задержанная женщина передавала России точные GPS-координаты объектов.

Служба безопасности Украины задержала агентку российской военной разведки (ГРУ), готовившую координаты для проведения дроновой атаки по Киеву 1 января 2025 года. Задержание произошло в столице Украины, где женщина жила в съемной квартире.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, 27-летняя местная безработная женщина искала «легкие» заработки через телеграммы-каналы, где и познакомилась с представителем ГРУ, который предложил ей сотрудничество в обмен на деньги. Агент переправляла врагу GPS-координаты важных объектов, в частности административных зданий и энергогенерирующих предприятий Украины, а также фотографировала эти объекты для дальнейшего использования во время атак. Преступница также шпионила за боевыми позициями ПВО, защищающими Киев.

Во время обыска в ее квартире был изъят мобильный телефон с поличным с оккупантами, а также большое количество сим-карт, которые она использовала для конспирации. В настоящее время агенту выдвинуто подозрение по статье 114-2 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за несанкционированное распространение информации о размещении военных формирований в период военного положения. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Злоумышленница находится под стражей, а ее действия стали очередным доказательством того, как Россия использует агентов для дестабилизации ситуации в Украине.

Напомним, СБУ задержала чиновников украинского холдинга, способствовавших обходу санкций России

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