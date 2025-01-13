СБУ разоблачила агентку ГРУ, которая передавала координаты для атак на Киев

Служба безопасности Украины задержала агентку российской военной разведки (ГРУ), готовившую координаты для проведения дроновой атаки по Киеву 1 января 2025 года. Задержание произошло в столице Украины, где женщина жила в съемной квартире.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, 27-летняя местная безработная женщина искала «легкие» заработки через телеграммы-каналы, где и познакомилась с представителем ГРУ, который предложил ей сотрудничество в обмен на деньги. Агент переправляла врагу GPS-координаты важных объектов, в частности административных зданий и энергогенерирующих предприятий Украины, а также фотографировала эти объекты для дальнейшего использования во время атак. Преступница также шпионила за боевыми позициями ПВО, защищающими Киев.

Во время обыска в ее квартире был изъят мобильный телефон с поличным с оккупантами, а также большое количество сим-карт, которые она использовала для конспирации. В настоящее время агенту выдвинуто подозрение по статье 114-2 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за несанкционированное распространение информации о размещении военных формирований в период военного положения. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Злоумышленница находится под стражей, а ее действия стали очередным доказательством того, как Россия использует агентов для дестабилизации ситуации в Украине.

Напомним, СБУ задержала чиновников украинского холдинга, способствовавших обходу санкций России

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