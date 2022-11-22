СБУ проводит обыски в Киево-Печерской лавре: что известно (фото)

После скандала в Киево-Печерской лавре правоохранители пришли туда с обысками.

Служба безопасности Украины с утра 22 ноября проводит контрразведывательные меры безопасности в Киево-Печерской лавре совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией.

Соответствующие фото с места события опубликовали на странице СБУ.

Правоохранители проводят мероприятия по недопущению использования лавры как ячейки "русского мира" и защиты населения от провокаций и террористических актов российских спецслужб.

Продолжается проверка данных об использовании помещений УПЦ для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т.д.

При участии представителей церкви правоохранители осматривают территории и помещения лавры для выявления запрещенных к обращению предметов. А также проверяют лиц на территории лавры по поводу их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины. Все действия происходят в рамках действующего законодательства, отметили в СБУ.

Фото: СБУ

Скандал в Киево-Печерской Лавре

Напомним, в одном из храмов Киево-Печерской лавры прозвучала песня, которая прославляет Россию. Видео, на котором прихожане пением молятся Богородице и прославляют Россию, возмутило Сеть.

Сначала в УПЦ МП заявляли, что видео – фейк, а звук наложили искусственно. Однако впоследствии стало известно, что видео – не монтаж. Наместник Лавры, митрополит Павел был вынужден подтвердить, что видео действительно достоверно, но объяснил, что женщины пели после службы, а священник просто не досмотрел. Митрополит добавил, что теперь этот священник отстранен от литургий и совершения молебнов.

На скандал отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что в связи с инцидентом в лавре было заведено уголовное дело.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Киево-Печерская Лавра оскандалилась прославлением России

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