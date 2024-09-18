СБУ пришла на "службу" в мужской монастырь УПЦ МП в Киеве - СМИ

По информации собеседника издания, обыски связаны, вероятнее всего, из-за распространения российской пропаганды.
В среду, 18 сентября, сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски на территории Свято-Введенского мужского монастыря УПЦ МП в Киеве.
Об этом сообщает hromadske на собственных источниках в правоохранительных органах.
По информации собеседника издания, обыски связаны, скорее всего, из-за распространения российской пропаганды и поддержки агрессии против Украины.
"СБУ продолжает очищать Украину от московских агентов в рясе. Говорят, что местные монахи очень любят святую россия-матушку", — рассказал источник.
По состоянию на 11.20 правоохранительные органы официально не комментировали эту информацию.
Напомним, в Одессе работники СБУ задержали агента РФ, который шпионил за бригадой "Лют".
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