СБУ пришла на "службу" в мужской монастырь УПЦ МП в Киеве - СМИ

По информации собеседника издания, обыски связаны, вероятнее всего, из-за распространения российской пропаганды.

В среду, 18 сентября, сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски на территории Свято-Введенского мужского монастыря УПЦ МП в Киеве.

Об этом сообщает hromadske на собственных источниках в правоохранительных органах.

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По информации собеседника издания, обыски связаны, скорее всего, из-за распространения российской пропаганды и поддержки агрессии против Украины.

"СБУ продолжает очищать Украину от московских агентов в рясе. Говорят, что местные монахи очень любят святую россия-матушку", — рассказал источник.

По состоянию на 11.20 правоохранительные органы официально не комментировали эту информацию.

Напомним, в Одессе работники СБУ задержали агента РФ, который шпионил за бригадой "Лют".

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