Категория
Киев
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

СБУ пришла на "службу" в мужской монастырь УПЦ МП в Киеве - СМИ

Дата публикации
Просмотры
842
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
СБУ пришла на "службу" в мужской монастырь УПЦ МП в Киеве - СМИ

Обыски СБУ в мужском монастыре УПЦ МП в Киеве / Фото: Громадське

По информации собеседника издания, обыски связаны, вероятнее всего, из-за распространения российской пропаганды.

В среду, 18 сентября, сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски на территории Свято-Введенского мужского монастыря УПЦ МП в Киеве.

Об этом сообщает hromadske на собственных источниках в правоохранительных органах.

По информации собеседника издания, обыски связаны, скорее всего, из-за распространения российской пропаганды и поддержки агрессии против Украины.

"СБУ продолжает очищать Украину от московских агентов в рясе. Говорят, что местные монахи очень любят святую россия-матушку", — рассказал источник.

По состоянию на 11.20 правоохранительные органы официально не комментировали эту информацию.

Напомним, в Одессе работники СБУ задержали агента РФ, который шпионил за бригадой "Лют".

Новости ТСН 10:00 18 сентября. «Хлопок» в пяти регионах РФ! Взрывные пейджеры!

Новости ТСН 10:00 18 сентября. «Хлопок» в пяти регионах РФ! Взрывные пейджеры!

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

 

Похожие темы:

Следующая публикация