СБУ, полиция и Минкульт изучают видео из Киево-Печерской лавры с якобы молитвой за Россию

Как сообщили в спецслужбе, эта ситуация не останется без ответной реакции.

В СБУ уже изучают все детали инцидента, произошедшего в одном из храмов Киево-Печерской лавры, где якобы пели песни, восхваляющие "русский мир".

Реакция СБУ

Как сообщили в Службе безопасности Украины, эта ситуация не останется без ответной реакции.

"Те, кто в условиях полномасштабной войны, которую развязала Россия против Украины, ждет "пробуждения матушки-Руси", должны понимать, что это вредит безопасности и интересам Украины и наших граждан. И мы не допустим таких проявлений", — заявил руководитель СБУ Василий Малюк.

Реакция Министерства культуры и информполитики

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что правоохранители устанавливают подлинность видео из Киево-Печерской лавры, на котором священнослужители УПЦ московского патриархата во время богослужения якобы прославляют Россию.

Об этом Ткаченко сообщил в телеграмме.

"С ситуацией по видео со службы УПЦ в одном из храмов Киево-Печерской Лавры, обнародованного отцом Михаилом Омельяном из ПЦУ, на обращение ГЭСС уже работают Национальная полиция Украины и Служба безопасности Украины. Сейчас в первую очередь важно установить подлинность видео", — отметил министр.

По словам Ткаченко, от этого будут зависеть дальнейшие действия и последствия.

"В случае, если видео является аутентичным, мы призываем принять немедленные процессуальные действия в отношении руководителей УПЦ", — подчеркнул Ткаченко.

Что произошло

12 ноября Священник ПЦУ Михаил Омельян в Facebook выложил видео богослужения в Киево-Печерской лавре, на котором якобы прославляли Россию. Омельян объяснил, что получил видео от выпускника КПБА, который с друзьями вошел в храм Всех святых печерских в Лавре.

"На территории Киево-Печерской Лавры в 262-й день полномасштабного российского вторжения молятся за Россию. Какой ужас! Меня также удивляют проходящие мимо люди, которые слышат это все, и – молчат. Неужели не сжимается сердце и не болит душа от того, что сделали российские оккупанты в Буче, Бородянке, Андреевке, в Мариуполе, Харьковской области и на других временно оккупированных территориях??? Люди, пока вы будете поддерживать тех, кто принадлежит к "церкви" оккупанта?", — написал священник.

На территории Киево-Печерской Лавры в 262-й день полномасштабного российского вторжения молятся о России. Какой ужас! Меня также удивляют проходящие мимо люди, которые слышат это все, и – молчат. Неужели не стучит сердце и не болит душа от того, что сделали российские оккупанты в Буче, Бородянке, Андреевке, в Мариуполе, Харьковской области и на других временно оккупированных территориях??? Люди, пока вы будете поддерживать тех, кто принадлежит к «церкви» оккупанта? Наши защитники Родины отдают свою жизнь, защищая государство и народ, а в УПЦ, и что вроде бы не МП, и что предала Украину и сейчас пытается отбелиться от крови гуманитарной «помощью» – все еще молятся о России. «Колокол плывёт, плывёт над Россией, Пробуждается Матушка – Русь»… Видео получил от выпускника КПБА, который с друзьями зашел в храм Всех святых печерских в Лавре. Опубликовано Mykhailo Omelian Суббота, 12 ноября 2022 г.

Видео вызвало волну возмущения в Сети, но некоторые пользователи предполагают, что оно может быть смонтировано. Изучением видеозаписи занялась полиция и СБУ, которые должны установить его подлинность.

Напомним, по результатам опроса КМИС, в Украине за время войны увеличилось количество сторонников ПЦУ и атеистов.

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