СБУ открыла производство из-за скандального пения в Киево-Печерской лавре о "матушке-Руси"

Следствие проводит соответствующие экспертизы.
Служба безопасности Украины начала уголовное производство по факту инцидента, произошедшего 12 ноября на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, тогда участники богослужения исполняли песню, которая прославляла Россию — "Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается матушка-Русь".
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Следствие осуществляется по ч.1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины – оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, прославление ее участников.
В настоящее время все материалы направлены на проведение соответствующих экспертиз.
Ранее глава СБУ Василий Малюк заявил, что инцидент не останется без ответной реакции.
"Те, кто в условиях полномасштабной войны, которую развязала Россия против Украины, ожидает "пробуждения матушки-руси", должны понимать, что это вредит безопасности и интересам Украины и наших граждан. И мы не допустим таких проявлений", — заявил руководитель СБУ.
Скандал в Киево-Печерской лавре с пением о "русском мире"
В воскресенье, 13 ноября, соцсетями разлетелось видео – где видно, как в храме Всех святых печерских на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры женщины исполняли прославлявшую Россию песню.
Впоследствии стало известно, что видео – не монтаж и не фейк.
Наместник Лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел объяснил, что женщины пели после службы, которую вел отец Захария. Митрополит добавил, что теперь священник отстранен от литургий и совершения молебнов.
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что стражи порядка устанавливают аутентичность видео из Киево-Печерской лавры, на котором священнослужители УПЦ московского патриархата во время богослужения якобы прославляют Россию.
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