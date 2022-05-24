СБУ обнародовала фото 8 оккупантов, которые убивали людей в Киевской области, в частности семью старосты Мотыжина

Российским преступникам заочно уведомлено подозрение по ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны.
Служба безопасности Украины установила личности и обнародовала фото еще восьми российских захватчиков, которые совершали зверства против мирного населения в Киевской области.
В частности, именно они убили старосту села Мотыжин Ольгу Сухенко, ее мужа и сына.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Среди лиц – 5 военнослужащих ВС России и три "вагнеровца".
Этим подозреваемым инкриминируется в общей сложности 14 эпизодов: убийство гражданских, обстрелы и сжигание жилых домов, пленение, пытки и содержание людей в подвалах без еды и воды, похищение имущества.
Так, в СБУ сообщили детали расправы российских оккупантов с семьей старосты.
Во время временной оккупации Киевщины захватчики ворвались в дом старосты села Мотыжин. Женщину и ее родных вывезли на место временного базирования. Семью пытали, пытаясь получить информацию о местонахождении подразделений ВСУ и бойцов Теробороны.
"Каты жестоко издевались над сыном на глазах у матери, прострелили ему ногу. Но не получив информации, убили его выстрелом в голову. Пытали также мужчину старосты. Вся семья погибла от множественных огнестрельных ранений", — говорится в сообщении.
Напомним, украинский политик и экс-посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный общался с семьей Сухенко, которую оккупанты расстреляли в Мотыжине Киевской области.
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