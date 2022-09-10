СБУ нейтрализовала еще одну ботоферму в Киеве, которая "сотрудничала" с российскими компаниями

СБУ нейтрализовала еще одну ботоферму в Киеве, которая "сотрудничала" с PR-компаниями России.
Злоумышленники создали 3 тысячи фиктивных аккаунтов для распространения деструктивного контента в популярных социальных сетях.
Об этом сообщает СБУ.
Отмечается, что свои информационные атаки использовались для дискредитации министерств и ведомств, правоохранительных структур, военкоматов и Конституционного Суда Украины. К созданию ботофермы причастны двое жителей столицы, бывшие работники ІТ-отрасли. Делки в собственных помещениях организовали процесс массовой регистрации и администрирования фейковых аккаунтов в соцсетях Instagram и Facebook.
Среди клиентов ботофермы были PR-компании РФ, занимавшиеся распространением антиукраинского контента.
В частности, эти боты "разгоняли" смонтированные по заказу видео- и фотоматериалы, дискредитировавшие украинских политических деятелей и высмеивающие законодательные инициативы.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 199-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.
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