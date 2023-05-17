СБУ нашла всех блогеров, "засветивших" работу ПВО во время атаки РФ на Киев: как их накажут (фото)

Блогерам грозит до 8 лет тюрьмы.

Служба безопасности Украины нашла шестерых блогеров, жителей Киева, снявших и распространивших работу сил ПВО во время массированной атаки России на Киев.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"В ночь на 16 мая они провели несанкционированную фото- и видеосъемку работы украинской противовоздушной обороны и разместили соответствующие материалы в соцсетях. Среди прочего, фигуранты зафиксировали результаты поражения российских крылатых и баллистических ракет. Тем самым они могли раскрыть местоположение и специфику работы отечественной ПВО", – говорится в сообщении.

Как установили спецслужба, в считанные минуты эти видео "подхватили" многочисленные телеграм-каналы и российские пропагандистские паблики. Среди них – интернет-ресурсы, подконтрольные спецслужбам страны-агрессора.

Блогеры, снимавшие работу ПВО во время атаки на Киев 16 мая / Фото: СБУ

Блогеры, снимавшие работу ПВО во время атаки на Киев 16 мая / Фото: СБУ

Блогеры, снимавшие работу ПВО во время атаки на Киев 16 мая / Фото: СБУ

Блогеры, снимавшие работу ПВО во время атаки на Киев 16 мая / Фото: СБУ

Блогеры, снимавшие работу ПВО во время атаки на Киев 16 мая / Фото: СБУ

Блогеры, снимавшие работу ПВО во время атаки на Киев 16 мая / Фото: СБУ

Также киберспециалисты СБУ заблокировали работу онлайн-камер, которые в автоматическом режиме фиксировали работу украинской противовоздушной обороны. По данным следствия, обнаруженные видеокамеры находятся на балансе нескольких столичных коммерческих структур.

"Доступ к отснятым файлам был открыт для широкого круга "пользователей", которые выложили видео ночной атаки на Киев в общем доступе в Ютуб. Полученную таким образом информацию оккупанты могли использовать для корректировки повторных воздушных ударов по столице Украины", — отметили в СБУ.

У фигурантов изъяты мобильные телефоны и компьютерную технику, которые они использовали для распространения запрещенного контента.

Проходят комплексные меры по установлению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 8 лет заключения.

Напомним, в СНБО обещают привлечь к ответственности украинцев, которые снимали и выкладывали видео работы украинской ПВО в Интернет. Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что такие действия украинцев – недопустимы.

Одна из блогеров, снимавших работу ПВО, — это блогер и бывшая жена осужденного за поставку кокаина для украинской элиты Юрия Чернецкого Инна Воронова.

Читайте также: