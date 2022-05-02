СБУ идентифицировала почти 900 российских оккупантов, которые убивали и пытали людей на Киевщине

СБУ идентифицировала почти 900 российских оккупантов, которые убивали и пытали людей на Киевщине

Также было разоблачено около 100 коллаборантов, которые помогали россиянам в Киевской области.

Служба безопасности Украины установила личности почти 900 российских захватчиков, совершавших преступления против мирного населения в Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В украинской спецслужбы есть вся информация о российских оккупантах, а также доказательства их зверств.

В настоящее время проверяются данные о причастности к преступлениям еще более 2,5 тыс. российских военных, подразделения которых базировались на территории Киевской области.

"СБУ продолжает документировать каждого российского захватчика. Следователи и оперативные подразделения Службы опросили почти 7 тыс. свидетелей вражеских зверств. Также СБУ разоблачила около 100 коллаборантов, которые помогали врагу в Киевской области", — говорится в сообщении.

Служба безопасности Украины также открыла отдельную "горячую" линию для документирования военных преступлений оккупантов.

"Если у вас есть информация о преступлениях российских захватчиков в Киевской области, звоните по телефону +38 096 928 93 89 (также можно писать в WhatsApp и Telegram)", — говорится в сообщении.

Напомним, Зеленский рассказал новые детали о зверствах россиян в Буче: у людей были отрублены головы и конечности.

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