Сбор на участок: в Киевской области планируется запуск приюта для брошенных амстафов и питбулей

Организация ПитБульХелп готовится к запуску в Киевской области постоянного приюта для брошенных амстафов, питбулей и бультерьеров. Участок уже найден, но не хватает средств. Поэтому ПитБульХелп объявляет сбор.

"Наша команда успешно работает над спасением животных уже более 10 лет и сейчас на попечении около 90 собак и 30 кошек. Наши подопечные пристраиваются и обновляются, у нас больше волонтеров, больше поддержки от кинологов и больше возможностей для работы со спонсорами. С 2017 года ПитБульХелп превратился в официальную благотворительную организацию, чтобы более эффективно и прозрачно работать", — отмечается в сообщении организации в Facebook.

Большинство подопечных ПитБульХелп стафы и питбули, поэтому устройство всегда требует особых усилий, и в войну нагрузка возросла в разы. Следует также отметить, что все эти годы ПитБульХелп неукоснительно придерживается принципа no kill. Организация не усыпляет собак, к которым в стандартных условиях считаются обреченными, опыт волонтеров свидетельствует, что результаты стоят того. Волонтеры и доноры, выбирающие политику no kill, содержат некоторых животных по 7-10 лет. Собака может провести с ними всю жизнь и со временем количество таких подопечных на длительном содержании только растет.

Сейчас на попечении ПитБульХелпа около 90 собак и 30 кошек

Почти невозможно обеспечить передержку, за прошедшие две недели в ПитБульХелп приехало семь новых собак. И их до сих пор нет возможности разместить. Поскольку проверенные передержки забиты, а передержки с сомнительной репутацией не рассматриваются вообще. С некоторыми волонтерами организации живут по 5-10 собак.

Организация ПитБульХелпа нашла идеальный участок для старта приюта. Он большой, в отдалении от соседей, и там уже проведены коммуникации. До него можно удобно доехать из разных мест многими видами транспорта, что очень важно для приюта, который зависит от волонтеров, опекунов и других гостей. При таких условиях покупка одновременно является самым дешевым и подходящим вариантом для быстрого переезда.

"Мы снизим нагрузку на доноров, которые ежемесячно вкладываются в аренды передержек, и снимем нагрузку с наших волонтеров, которые собственноручно содержат собак. Владельцы участка пошли нам навстречу, поэтому у нас есть время на сбор средств, которых не хватает", — говорится в сообщении.

Цель сбора: 570 тысяч гривен

Цена роскошного участка для более 100 подопечных ПиттБульХелп — примерно $15 тысяч или 570 тыс. грн. Если найдется 1000 человек, согласных вложить по 570 грн, ПитБульХелп сможет открыть приют. Закрыть сбор нужно в течение недели, то есть до 21 июля, иначе участок отправится другим претендентам.

"Если мы не успеем с этим участком — банка останется неприкосновенной, пока мы не найдем альтернативы... Задание сейчас — найти лучшую землю по самой выгодной цене для наших благотворителей. Если мы с вами выкупим выбранный участок, учитывая его состояние, — первых собак планируем переселить в первые пару месяцев, и зиму встретим уже как постоянный приют", — отметили в ПитБульХелпе.

Реквизиты для помощи смотрите здесь

Читайте также: