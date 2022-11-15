Сбивание вражеской ракеты над Киевщиной: руководитель полиции обнародовал видео

Андрей Небытов подчеркнул, что враг не останавливается и продолжает атаковать.

Руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов обнародовал момент сбивания вражеской ракеты над Киевщиной

"Сбивание вражеской ракеты в Киевской области. Спасибо силам ПВО за блестящую работу", — отметил он в Telegram.

Небытов подчеркнул, что враг не останавливается и продолжает атаковать.

"Прошу всех оставаться в укрытиях. Угроза воздушной атаки оккупантов продолжается", — подытожил главный полицейский Киевщины.

Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что в Киевской области силы противовоздушной обороны сбили несколько объектов, запущенных российскими войсками по территории Украины.

Напомним, оккупанты нанесли удар по Киеву и области. Зафиксировано попадание в жилые дома в Печерском районе.

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