Сбивание вражеской ракеты над Киевщиной: руководитель полиции обнародовал видео

Андрей Небытов подчеркнул, что враг не останавливается и продолжает атаковать.
Руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов обнародовал момент сбивания вражеской ракеты над Киевщиной
"Сбивание вражеской ракеты в Киевской области. Спасибо силам ПВО за блестящую работу", — отметил он в Telegram.
Небытов подчеркнул, что враг не останавливается и продолжает атаковать.
"Прошу всех оставаться в укрытиях. Угроза воздушной атаки оккупантов продолжается", — подытожил главный полицейский Киевщины.
Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что в Киевской области силы противовоздушной обороны сбили несколько объектов, запущенных российскими войсками по территории Украины.
Напомним, оккупанты нанесли удар по Киеву и области. Зафиксировано попадание в жилые дома в Печерском районе.
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