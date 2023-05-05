Сбитие Bayraktar над Киевом: инцидент прокомментировали в Воздушных силах

Юрий Игнат подчеркнул, что Украина после вчерашнего инцидента не перестанет использовать эти беспилотники.

Беспилотник Bayraktar TB2, который сбили в Киеве вечером 4 мая из-за технических неисправностей, был единственным БпЛА в воздушном пространстве столицы.

Об этом в эфире елемарафона "Единые новости" сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, отвечая на вопрос, был ли это единственный беспилотник над Киевом.

"Птичку жалко..."

"Конечно. Когда цель падает, она пролетает еще несколько минимум километров и падает. К счастью, не пострадали люди", – отметил Игнат.

Он добавил, что причины потери управления беспилотника Bayraktar выясняют специалисты.

"Да, это был беспилотник, к сожалению, наш Bayraktar. Птичку жалко, разумеется. Мы, в конце концов, теряли их на фронте… Но знаете, делать из этого новость… Ну случается, это же техника. Нужно было его просто обезвредить, других вариантов не оставалось”, – объяснил он.

Уничтожили малым ПВО

Спикер добавил, что теперь будут выяснять, почему так произошло.

"То, что может произойти какая-то техническая проблема, с чем она связана – сейчас разбираются специалисты, очевидно, что может произойти. Bayraktar – это большой беспилотник, он стал неуправляющим, его пришлось уничтожить. Было решено применить вооружение мобильных огневых групп, малым ПВО его просто уничтожить", – сказал Игнат.

Игнат также отметил, что ажиотаж среди граждан вызвало видео, которое выложили в сети и которое создает обманчивое впечатление о местонахождении беспилотника.

"Зрительно кажется, что якобы над твоим домом летит, а на самом деле оно где-то за 5 км, может быть больше. Небо обманчиво… Даже когда мы сбивали Shahed, казалось вот он летит рядом, по нему стреляют, а никто попасть не может. С первых дней понимания не было, насколько это далеко или близко, поэтому действительно визуально есть такой эффект", – объяснил Игнат.

Украина не перестанет использовать Bayraktar

Представитель Воздушных сил ВСУ подчеркнул, что беспилотники Bayraktar широко используются в Турции не только военными, но и полицией, пограничниками и на таможне. Украина после вчерашнего инцидента не станет использовать эти беспилотники.

Что произошло

Напомним, что в Киеве вечером 4 мая во время воздушной тревоги раздались взрывы. После этого Виталий Кличко сообщил, что обломки БПЛА упали в Соломенском районе. Там загорелся пожар, который впоследствии удалось ликвидировать. Также возгорание произошло и в Печерском районе Киева. Позже выяснилось, что в Киеве во время воздушной тревоги сбили Bayraktar TB2.

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