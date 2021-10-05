Сбила столб, врезалась в дерево и чуть не наехала на пешеходов: в Киеве судья отделалась штрафом в 850 гривен

Сбила столб, врезалась в дерево и чуть не наехала на пешеходов: в Киеве судья отделалась штрафом в 850 гривен

Светлану К. признали виновной лишь в повреждении улицы в результате ДТП.

Судью Деснянского райсуда Киева Светлану К., которая летом ездила в нетрезвом состоянии столицей за рулем Audi A6 и снесла столб, чуть не сбив пешехода, оштрафовали на 850 гривен.

Об этом сообщает Watchers Media.

Судья Оболонского райсуда столицы Сергей Родионов признал Светлану К. виновной по статье 124 администравного кодекса Украины — повреждение улице в результате ДТП.

Сама же судья уверяет, что в автомобиле возникли определенные технические неисправности, которые привели к аварии. Адвокат Светланы К. заявила, что будет обжаловать решение суда.

УНИАН

Отмечается, что во время заседания суда не рассматривался протокол, составленный по ст. 130 (управление автомобилем в состоянии опьянения).

21 сентября первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий рассказал, что админпротокол за пьяное вождение так и не был составлен, поскольку судья, вместо того, чтобы приехать в управление, пошла сначала на больничный, а потом еще и в отпуск.

ДТП произошло 22 июля на Оболонской набережной. Женщина на авто сбила столб, врезалась в дерево и чуть не наехала на пешеходов.

Как отмечает Watchers Media, Светлана Колегаева известна тем, что во время Революции Достоинства она выносила решения про активистов Майдана. Одного из них судья посадила в СИЗО на 30 дней. Этот факт Колегаева пыталась скрыть в своей декларации добродетели.

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