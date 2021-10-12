Сбила столб, врезалась в дерево и чуть не наехала на пешеходов: в Киеве судью лишили прав за пьяное вождение

Сбила столб, врезалась в дерево и чуть не наехала на пешеходов: в Киеве судью лишили прав за пьяное вождение

Светлане Колегаевой назначен штраф с лишением водительских прав сроком на один год.

Судью Деснянского райсуда Киева Светлану Колегаеву, которая летом ездила в нетрезвом состоянии столицей за рулем Audi A6 и снесла столб, чуть не сбив пешехода, признали виновной в пьяном вождении.

Суд назначил штраф с лишением водительских прав сроком на один год.

Об этом сообщает Watchers Media.

"Оболонский райсуд Киева во вторник, 12 октября, признал виновной судью столичного суда Светлану Колегаеву за управление автомобилем в состоянии опьянения. Такое решение приняла судья Ирина Банасько", — информирует Watchers из суда.

На слушания 12 октября не пришла ни одна из сторон процесса. Впрочем, суд исследовал материалы дела и принял решение, не выходя на его оглашение.

"Личность признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 130 КУоАП. Применено взыскание в пределах санкции: штраф с лишением водительских прав", — сообщила секретарь судьи Банасько.

Санкция статьи 130 КУоАП предусматривает штраф от 130 до 17 тысяч гривень с лишением права управления автомобилем на один год.

ТСН.ua

Ранее судью Колегаеву оштрафовали на 850 гривен. Ее признали виновной по статье 124 администравного кодекса Украины — повреждение улицы в результате ДТП.

Напомним, ДТП произошло 22 июля на Оболонской набережной. Женщина на авто сбила столб, врезалась в дерево и чуть не наехала на пешеходов.

Как отмечает Watchers Media, Светлана Колегаева известна тем, что во время Революции Достоинства она выносила решение относительно активистов Майдана. Одного из них судья посадила в СИЗО на 30 дней. Этот факт Колегаева пыталась скрыть в своей декларации добродетели.

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