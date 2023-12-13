Сбил военного на блокпосту: судья Тандыр продолжает получать зарплату, находясь в СИЗО

Надбавки с судьи-преступника сняли.
Судья Алексей Тандыр, насмерть сбивший военного, уже полгода находится в СИЗО. При этом он продолжает получать зарплату в Макаровском районном суде в Киевской области.
Об этом пишет "Бабель" со ссылкой на Территориальное управление Государственной судебной администрации в Киевской области.
Подробности
Указывается. что от совершения преступления судьи насчитывают должностной оклад в размере 63 тысячи гривен. С Тандира сняли надбавки за:
- выслугу лет;
- научная степень;
- административную работу как председателя суда.
Журналисты отмечают, что заработная плата Тандыра со всеми надбавками составила примерно 100 тысяч гривен. В ответе на запрос управления сообщило, что с марта по май 2023 г. горе-судья получил вознаграждение на общую сумму 305 867 гривен.
Напомним, в ночь на 26 мая судья Алексей Тандыр на блокпосте в Киеве сбил 23-летнего военнослужащего Нацгвардии. Потерпевший скончался на месте аварии.
Читайте также:
- "Садить пожизненно": родители нацгвардейца, которого на блокпоста сбил судья Тандыр, просят справедливого решения
- Заявлял, что "его ударили": видео первых минут после ДТП с судьей, который в Киеве насмерть сбил нацгвардейца
- "Отказался от моих услуг": что говорит адвокат и брат судьи, сбивший насмерть нацгвардейца