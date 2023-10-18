Пересел на другое авто: в Киеве правоохранители задержали водителя, который сбил ребенка и скрылся

Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы.
В Киеве мужчина сбил 12-летнего мальчика и скрылся с места ДТП. Его уже задержали правоохранители.
Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киеве.
Что известно
Как сообщили в полиции, сегодня, 18 октября, около 8:30 утра на улице Вернадского водитель автомобиля "Лексус" совершил наезд на ребенка и скрылся с места ДТП. Правоохранители задержали злоумышленника, для розыска которого была совершена специальная полицейская операция с привлечением оперативников, следователей и аналитиков.
"По факту ДТП по травмированию и оставлению ребенка в опасности следователи начали уголовные производства", – говорится в сообщении.
К счастью, ребенок жив. Сейчас врачи оказывают мальчику всю необходимую помощь.
"Мы установили все детали происшествия. Сразу после ДТП водитель остановил автомобиль, увидел, что натворил, однако бросил мальчика на дороге и решил скрыться. Далее он заехал в гаражный кооператив, где снял с авто дорожный номерной знак и пересел в другой автомобиль, чтобы полицейские не смогли его разыскать", – рассказывают в полиции.
Однако смена автомобиля не помогла горе-водителю скрыть преступления. Уже через несколько часов патрульные обнаружили и второй внедорожник "Мерседес".
"Следователи задержали фигуранта в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", – рассказал начальник полиции Киева Дмитрий Шумейко.
Задержанным оказался 39-летний уроженец Ивано-Франковской области. Автомобили "Лексус" и "Мерседес" изъяты.
"Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, что повлекло потерпевшему средней тяжести телесное повреждение и по ч. 1 ст. 135 – оставление в опасности Уголовного кодекса Украины. Санкция тяжелейшей статьи предусматривает до двух лет лишения свободы", – подытожили в полиции Киева.
Ранее в Киевской области в Обуховском районе произошло ДТП, в котором пострадал четырехмесячный ребенок.
Читайте также: