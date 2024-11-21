В Киеве водитель сбил несовершеннолетнюю и скрылся с места ДТП — полиция

Ему грозит до трех лет заключения.

В Днепровском районе Киева, на улице Остафия Дашкевича, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 33-летнего водителя автомобиля Fiat Toledo. Мужчина не остановился на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на переходившую дорогу 14-летнюю девочку.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Пострадавшая получила серьезные травмы, в том числе перелом тазовой кости, и была госпитализирована.

После инцидента водитель пытался скрыться с места происшествия, но правоохранители быстро определили направление движения его автомобиля и задержали его в нескольких кварталах от места аварии. В ходе проверки оказалось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, его уровень алкоголя в крови составил 2,33 промилле.

Задержан нетрезвый водитель / Фото: Полиция Киева / Facebook

В Киеве пьяный водитель сбил несовершеннолетнюю девочку / Фото: Полиция Киева / Facebook

В Киеве пьяный водитель сбил несовершеннолетнюю девочку

Мужчина задержан, ему сообщено о подозрении за нарушение правил дорожного движения и оставление потерпевшего в опасности. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Согласно закону, нарушителю грозит до трех лет лишения свободы и запрет на управление транспортными средствами сроком до пяти лет.

Напомним, в Киеве автомобиль на пешеходном переходе насмерть сбил женщину.

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