Сбил насмерть нацгвардейца: ВРП временно отстранила судью Тандыра от судебной деятельности

Такое решение было одобрено 29 августа по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства заместителя генпрокурора.

Высший совет правосудия временно отстранил от совершения правосудия судью Алексея Тандыра, обвиняемого в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения в Киеве 26 мая, в результате чего погиб военнослужащий Нацгвардии.

Об этом сообщили в пресс-службе ВРП.

Такое решение было одобрено 29 августа по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства заместителя генпрокурора.

"Высший совет правосудия временно отстранил от совершения правосудия судью Макаровского райсуда Киевской области Алексея Тандыра в связи с привлечением к уголовной ответственности до вступления в законную силу приговора суда или закрытия уголовного производства по обвинению в совершении уголовного правонарушения", — отметили в пресс-службе.

Напомним, судья Тандыр пытался скрыть содержание алкоголя в крови во избежание наказания. В ходе следственных действий было проведено 18 экспертиз, среди которых судебно-медицинские, химические, технические и другие. Поскольку судья владеет специальными профессиональными знаниями, методиками и богатой судебной практикой рассмотрения правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, при взятии биологических образцов он попытался исказить их содержание с целью сокрытия состояния алкогольного опьянения. Несмотря на это, выводами судебных экспертиз подтверждено содержание алкоголя в предоставленных образцах. Состояние опьянения подтверждено выводами других экспертиз.

Судьи грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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