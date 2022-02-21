Сбил 4 пешеходов: в Киевской области пьяный водитель устроил ужасное ДТП (фото)

Пострадавших госпитализировали.
В селе Большая Снетинка Киевской области 33-летний пьяный водитель Daewoo Sens сбил четырех пешеходов.
Об этом 21 февраля сообщила пресс-служба Фастовского районного управления полиции.
В ДТП пострадали местные жители в возрасте от 17 до 20 лет. Их госпитализировали с телесными повреждениями разной степени тяжести.
У водителя обнаружили 2,76 промилле алкоголя в крови. Его автомобиль изъяли и поместили на площадку временного содержания.
По факту аварии открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что в Киеве недалеко возле станции метро "Почайна" автомобиль ВАЗ перевернулся на крышу.
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