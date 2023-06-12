Сбежавшего за границу депутата Трубицина заочно арестовали и взыскали почти 10 млн грн

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал подозреваемого в коррупции депутата Киевсовета Владислава Трубицына, который в мае уехал за границу и не вернулся. Суд также взыскал в бюджет 9,88 млн гривен залога, уплаченного за Трубицына банкиром Яковом Кузнецовым.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции.

"Бесплатный адвокат, которого назначили Трубицину, выступала против удовлетворения ходатайства. В частности, она говорила о том, что риск укрывательства Трубицина пока не доказан, потому что никто не понимает, уважительные или не уважительные причины были у Трубицина оставаться за границей", — говорится в сообщении.

Депутат уже четырежды подряд не явился на судебные заседания в ВАКС, хотя был предупрежден о них должным образом.

Подозрение Трубицина и бегство из Украины

Трубицын подозревается в организации схемы получения взяток за победу предпринимателей в тендерах на установку торговых точек в разных районах Киева. Подозрение ему было объявлено в начале февраля 2022 года.

17 мая депутат не явился на судебное заседание, а его телефон находился вне зоны досягаемости. На следующий день он пропустил сессию Киевсовета.

В конце мая САП подала ходатайство о международном розыске депутата Киевского горсовета Владислава Трубицына, обвиняемого в получении более миллиона (1,39 млн) гривен взятки.

Впоследствии стало известно, что Трубицын смог уехать из страны воспользовавшись письмом от начальника ГУР Кирилла Буданова.

В ГУР подтвердили, что ведомство предоставляло Трубицину письмо о содействии выезду из страны, но говорят, что сделали это по просьбе другой структуры. В то же время, отказались ее назвать.

В понедельник, 5 июня, Высший антикоррупционный суд объявил в розыск депутата Киевского городского совета Владислава Трубицына, подозреваемого в коррупции, однако он сумел уехать из Украины во время военного положения.

Читайте также: