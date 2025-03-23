Убежали от войны, но их убил дрон: что известно об отце и дочери, погибших в Киеве

В Киеве в результате российской воздушной атаки, совершенной в ночь на 23 марта, погибли три человека. Известно, что жертвами вражеской атаки стали отец с 5-летней дочерью.

UNITED24 узнал информацию о них.

Семья переехала в Киев из Запорожской области. К их дому в Орехове приближаются боевые действия, ведь город — всего в 15 километрах от линии фронта. Семья нашла убежище в Киеве, имела здесь жилье. Николь ходила в детский сад.

"Сегодня ночью она и ее отец Александр были убиты в собственном доме, когда Россия запустила беспилотники по Киеву. Мать госпитализировали", — написали в UNITED24.

Напомним, воздушная тревога в столице продолжалась более пяти часов. Россияне атаковали столицу "Шахедами".

В результате атаки три человека погибли, в том числе отец и его маленькая 5-летняя дочь. Еще 10 человек пострадали. Младшему пострадавшему в результате российской атаки всего 11 месяцев. В настоящее время малыш находится в больнице под наблюдением медиков.

В последние дни Россия совершает массированные атаки дронами по жилым зонам украинских городов. Серьезные атаки были на Одессу и Кропивницкий.

В ночь на 22 марта Россия также атаковала ракетами Запорожье, тогда погибли три человека — ребенок и его родители.

Руководство России лжет, что российская армия во время полномасштабной войны не наносит целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре городов и сел Украины, убивая гражданское население и разрушая больницы, школы, детские сады, объекты энергетики и водообеспечения.

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