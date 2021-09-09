Сбежал, потому что мама наругала за несделанную домашку: под Борисполем всю ночь искали 8-летнего мальчика (фото)

Сбежал, потому что мама наругала за несделанную домашку: под Борисполем всю ночь искали 8-летнего мальчика (фото)

На вечер маленький беглец спрятался у бабушки в сарае и заночевал там.

Под Борисполем всю ночь искали 8-летнего мальчика.

Николай Иващенко, рассердившись на мать, которая накричала на него за невыученное домашнее задание, решил ее проучить и вместо школы отправился искать приключения, а потом не пришел ночевать домой.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

К поискам привлекли полицейских отдела полиции №1 (г. Переяслав Бориспольского РУП, ювенальных полицейских, оперативников управления уголовного розыска, кинологов полиции Киевской области. Активное участие в поисках приняли староста села Пристромы и директор местной школы.

ГУ НП в Киевской области

Весь день мальчик бродил по селу, общался с товарищами, а на вечер спрятался у бабушки в сарае и заночевал там. Полицейские утром нашли малого путешественника в зарослях. Он проснулся и собирался идти дальше в поисках новых приключений.

"Уважаемые родители, призываем вас с пониманием относиться к детским шалостям, разговаривать с малышами и быть опорой в любых жизненных ситуациях! Помните, уверенность детей во всесторонней поддержке родителей поможет избежать негативных последствий", — говорится в сообщении полиции.

Напомним, 7 сентября в Фастове Киевской области проводились поиски 8-летнего Егора, который из-за плохих оценок в школе после занятий не вернулся домой. Ребенка искал весь личный состав полиции района. И уже через несколько часов правоохранители нашли Егора и вернули сына родителям.

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