Сбежал из лечебного спецучреждения: в Киевской области полиция разыскивает 39-летнего мужчину (фото, приметы)

О побеге одного из подопечных сообщила администрация специализированного лечебного учреждения Бородянки.

В Киевской области полиция разыскивает 39-летнего Александра Клименко, сбежавшего из лечебного спецучреждения в Бородянке.

Об этом сообщает полиция Киевской области 11 ноября.

"11 ноября в Бучанское управление полиции Киевщины поступило сообщение от администрации специализированного лечебного учреждения Бородянки о побеге одного из подопечных", — говорится в сообщении.

На поиски пропавшего оперативно привлечены подразделения полиции Киевщины, в том числе работники отделения полиции № 2 Бучанского управления: уголовная полиция, полицейские офицер общины, участковые офицеры, группы реагирования патрульной полиции, ориентирована общественность.

Приметы Александра Клименко: среднего телосложения, рост — 170-175 сантиметров, волосы — темные, короткие.

Мужчина был одет в куртку и брюки черного цвета.

39-летний Александр Клименко / Фото: Полиция Киевской области

"В случае получения какой-либо информации о возможном местонахождении разыскиваемого, звоните по телефону: 096-003-09-02 или на спецлинию "102", — просят в полиции Киевской области.

Напомним, по дороге из Киева в Ирпень пропал 47-летний Виктор Захаров. Мужчина с 31 октября не выходит на связь.

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