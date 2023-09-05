Саперные группы Минобороны получили от громады Киева новые автомобили (ВИДЕО)

Об этом сообщается на Facebook-странице ГССТ.

«Уважаемые Киевляне! Группа разминирования Государственной специальной службы транспорта Министерства обороны Украины получила новые автомобили для наших саперных групп. Благодарим громаду Киева и городского голову Виталия Кличко за помощь!» – говорится в сообщении.

В ГССТ отметили, что благодаря этой технике саперы смогут более эффективно работать по своему основному назначению.

«Благодаря этому транспорту наши саперы смогут работать на дорогах, в лесу, на объектах инфраструктуры по своему основному профилю», – сказал командир группы разминирования Государственной специальной службы транспорта Александр Прижиков.

Ранее сообщалось, что по инициативе мэра Киева Виталия Кличко расходы городского бюджета Киева на помощь военным в этом году увеличены до 5 миллиардов гривен. Кроме того, на сессии Киевсовета 31 августа силам безопасности и обороны было выделено 800 миллионов гривен на строительство фортификационных сооружений. Также Виталий Кличко предложил передать 300 миллионов Минобороны в виде субвенции для приобретения дронов и средств антидроновой защиты.