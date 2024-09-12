Санитарный врач Киева сообщил о качестве воды в столице

Централизованное водоснабжение Киева после отравления Десны по всем показателям отвечает как санитарно-химическим, так и бактериологическим нормам.

Об этом главный санитарный врач Киева Сергей Чумак сообщил во время пресс-конференции в медиацентре "Украина-Укринформ" 12 сентября.

По заявлению санврача, в поверхностных водоемах наблюдаются незначительные отклонения. Центр проводит мониторинг качества водопроводной воды и поверхностных водоемов.

Санитарный врач Киева – о качестве воды в столице

"Централизованное водоснабжение по всем показателям отвечает как санитарно-химическим, так и бактериологическим нормам", – отметил Чумак.

Что касается поверхностных водоемов, то в некоторых точках специалисты зафиксировали незначительное повышение уровня марганца, однако, как отметили, такая ситуация естественна для этих мест отбора.

"Если посмотреть материалы за предыдущие годы, то в этот же сезон, при таких же высоких температурах это (повышение уровня – ред.) наблюдалось и раньше", – заверил главный санитарный врач Киева.

Сергей Чумак отметил, что сегодня Центр контроля и профилактики болезней не получил ни одной жалобы об ухудшении качества питьевой воды. Отравлений также не фиксировали.

Что говорят в "Киевводоканале"

По словам генерального директора "Киевводоканала" Олега Лысюка, предприятие готово к любому развитию событий.

Специалисты консультировались с коллегами по берлинскому и гамбургскому водоканалам, а также с Институтом Марзеева.

"Активированные угли очень хорошо борются с запахами, а также благоприятно влияют на водоподготовку… Мы вышли на международных партнеров, UNICEF помог нам (найти активированный уголь – ред.). Сейчас мы будем обеспечены им в полном объеме", – заверил Лисюк.

Он добавил, что Киевводоканал уже создал и протестировал дозировочную установку для применения активированного угля.

"Будет создаваться 1% пульпа (смесь твердых частиц и жидкости – ред.) из активированного угля. Ее будут добавлять в то место, которое будут определять после нескольких подходов, чтобы активированный уголь лучше сработал. Нужно минимум 20 минут до того, как пойдут процессы обеззараживания и коагуляции. Это будет происходить на водозаборе, а дальше водоводами сырой воды (пульпа – ред.) будет подаваться на помповую станцию, где будет идти водоподготовка», – пояснил Олег Лисюк.

В дальнейшем эта технология будет применена на Днепровской водопроводной станции.

Напомним, ранее сообщалось, что ситуация с загрязнением воды в реке Десна контролируется.

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