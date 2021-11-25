"Сан Саныч творил современную историю Киева": Виталий Кличко отреагировал на смерть Омельченко

Бывшему городскому голове Александру Омельченко было 83 года.

Экс-мер Киева Александр Омельченко умер на 84-м году жизни в больнице. Ранее его госпитализировали с коронавирусом.

На смерть Омельченко с грустью отреагировал действующий мэр Киева Виталий Кличко. Он отметил, что "Сан Саныч творил современную историю Киева".

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Об этом Виталий Кличко написал в Facebook.

"Сегодня не стало Александра Омельченко... Бывшего городского головы столицы, главы КГГА, народного депутата, депутата Киевсовета. Сан Саныч, как мы его называли, всегда был энергичным, с мудрым юмором, советами опытного управленца", — написал он.

Кличко отметил, что они с Александром Омельченко были знакомы много лет.

"Когда-то он посещал мои и брата поединки. Потом рассказывал мне о нюансах политики, в частности, в управлении столицей. Мы могли дискутировать, спорить, соглашаться друг с другом или нет. Но Александр Омельченко любил Киев и был, бесспорно, одним из тех, кто творил его современную историю", — подчеркнул сэр Киева.

Виталий Кличко выразил искренние соболезнования семье и близким Александра Омельченко.

Напомним, сын Александра Омельченко рассказывал, что его отец находился в Феофании. Он добавил, что Александр Омельченко был в сознании, дышал с помощью кислородной маски.

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