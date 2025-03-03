Самый сухой февраль за 130 лет: как изменился климат в Киеве

Нехватка осадков может повлиять на уровень воды в реках весной.

Февраль в Киеве показался холоднее климатической нормы и чрезвычайно сухим.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным гидрометеорологической станции Киев, среднемесячная температура в столице составляла -3,7°C, что на 1,4°C ниже нормы. Это первый месяц с холодным отклонением от многолетних показателей с мая 2023 года.

Холоднее всего в Киеве было 13 февраля, когда температура опустилась до -12,3°C.

Самый теплый день выпал на 1 февраля, когда воздух прогрелся до +6,4°C.

В феврале на метеостанции проспект Науки, 37 выпало всего 12 мм осадков, что составляет 31% от нормы. По уровню сухости этот яростный занял 8-е место в истории метеонаблюдений с 1891 года.

Специалисты отмечают, что зима 2024-2025 годов была в целом теплой, но февраль нарушил тенденцию потепления.

Напомним, март должен быть намного теплее февраля, особенно если учесть недавние длительные морозы.

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