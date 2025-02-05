Самый маленький лифт в Киеве: где расположен и какая его история

Самый маленький лифт в Киеве рассчитан только на одного человека

В центре Киева нашли лифт, ширина которого составляет всего полметра. Он установлен в старом 5-этажном доме по улице Прорезной.

Видео обнародовали в Tik-Tok "Куда пойти в Киеве".

По одной из версий, его установили по заказу одного из советских чиновников, которому было тяжело подниматься по лестнице. Дом не был рассчитан на лифт. Так что разместить между лестницей смогли лишь столь маленькую конструкцию.

Раньше говорилось, что в многоэтажке Киева оборвался лифт.

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