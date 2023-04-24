Самый дорогой дом в Киеве: как выглядит жилье за 11,5 млн долларов (фото)

Дом выставили на продажу.
В Киеве можно купить дом за 11,5 миллиона долларов (более 423 млн грн). Это самое дорогое предложение на украинских сайтах по продаже и аренде недвижимости.
Общая площадь дома – тысяча квадратных метров, а площадь участка – 10 соток, говорится в объявлении.
Жилье расположено в Печерском районе столицы по улице Редутной. Ремонт в доме выполнен по авторскому дизайну в классическом стиле.
В отделке были использованы четыре вида итальянского мрамора, двери из ореха с резьбой и позолотой, паркет из канадского ореха, текстильные обои, эксклюзивная лепнина и витражи.
На пяти этажах расположен главный холл, зал для приемов, гостиная-кинозал, столовая, кухня, кабинет, две главные спальни с гардеробными и ванными комнатами, четыре дополнительные спальни с санузлами, комната для курения, бильярдная, балконы и терраса. А также бассейн, спортзал, сауна, винный погреб, комната для персонала, прачечная и гараж.
В здании установлены централизованная система очистки воздуха, вентиляции и кондиционирования, панорамный лифт, видеонаблюдение, электрощитовая с выпрямителем тока и немецкая бытовая техника.
Дом, напомним, можно приобрести за 11,5 млн долларов или более 423 млн гривен.
Тем временем в Украине можно купить дом всего за 15-17 тысяч гривен. Такое бюджетное жилье предлагают в Днепропетровской и Сумской областях.
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