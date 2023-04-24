Самый дорогой дом в Киеве: как выглядит жилье за 11,5 млн долларов (фото)

В Киеве можно купить дом за 11,5 миллиона долларов (более 423 млн грн). Это самое дорогое предложение на украинских сайтах по продаже и аренде недвижимости.

Общая площадь дома – тысяча квадратных метров, а площадь участка – 10 соток, говорится в объявлении.

Жилье расположено в Печерском районе столицы по улице Редутной. Ремонт в доме выполнен по авторскому дизайну в классическом стиле.

Самый дорогой дом в Киеве среди выставленных на продажу/Фото: theone.com.ua

Ремонт дома выполнен в классическом стиле/Фото: theone.com.ua

В отделке были использованы четыре вида итальянского мрамора, двери из ореха с резьбой и позолотой, паркет из канадского ореха, текстильные обои, эксклюзивная лепнина и витражи.

В доме есть шесть спален с ванными комнатами/Фото: theone.com.ua

Дом пятиэтажный/Фото: theone.com.ua

На пяти этажах расположен главный холл, зал для приемов, гостиная-кинозал, столовая, кухня, кабинет, две главные спальни с гардеробными и ванными комнатами, четыре дополнительные спальни с санузлами, комната для курения, бильярдная, балконы и терраса. А также бассейн, спортзал, сауна, винный погреб, комната для персонала, прачечная и гараж.

Лифт дома в Киеве/Фото: theone.com.ua

Бассейн дома/Фото: theone.com.ua

В здании установлены централизованная система очистки воздуха, вентиляции и кондиционирования, панорамный лифт, видеонаблюдение, электрощитовая с выпрямителем тока и немецкая бытовая техника.

Дом, напомним, можно приобрести за 11,5 млн долларов или более 423 млн гривен.

Столовая в доме/Фото: theone.com.ua

Дом в Киеве стоит 11,5 млн долларов/Фото: theone.com.ua

В доме есть балконы и терраса/Фото: theone.com.ua

Ванная комната дома/Фото: theone.com.ua

Тем временем в Украине можно купить дом всего за 15-17 тысяч гривен. Такое бюджетное жилье предлагают в Днепропетровской и Сумской областях.

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