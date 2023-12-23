Самый большой трезубец из дидухов: в Киеве на Рождество будут фиксировать необычный рекорд (фото)

По предварительным замерам, композиция из дидухов из пшеничных колосьев имеет высоту 7,5 метра.

На Рождество в Киеве будут фиксировать отличный рекорд — "Самый большой трезубец из дидухов".

Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова в Facebook.

"Такого великана создал десантник, командир отделения в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ДШВ ВСУ Ярослав Кучма, который из-за ранения временно потерял возможность ходить. Помогала ему формировать композицию из дидухов 95-летняя мастер по соломоплетению Пелагея Живко с Львовщины", – рассказала Ветрова.

Самый большой трезубец из дидухов / Фото: Лана Ветрова

По предварительным замерам, композиция из дидухов из пшеничных колосьев имеет высоту 7,5 метров. Точные замеры будут производиться на месте.

Регистрация рекорда Украины состоится 25 декабря в 11:00 на территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины, экспозиция "Среднее Приднепровье" возле церкви (Киев, ул. Академика Тронька, 1).

Напомним, в связи с переходом ПЦУ и УГКЦ на новый юлианский календарь, все важные религиозные праздники января изменили свои даты. Так, Рождество украинцы теперь празднуют в конце декабря, а начинают год с праздника Василия.

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