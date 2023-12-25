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Самый большой Тризуб из дидухов: в Киеве на Рождество установили рекорд Украины (фоторепортаж)

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
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Самый трезубец из дедушек / © УНИАН
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Высота композиции из дидухов из пшеничных колосьев составляет 7,5 метра.

В Киеве в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины на Рождество, 25 декабря, создали необычный Тризуб из дидухов, установив рекорд Украины.

Высота композиции из дидухов из пшеничных колосьев составляет 7,5 метра.

"Такого великана создал десантник, командир отделения в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ДШВ ВСУ Ярослав Кучма, который из-за ранения временно потерял возможность ходить. Помогала ему формировать композицию из дидухов 95-летняя мастер по соломоплетению Пелагея Живко с Львовщины", - рассказала руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова.

Напомним, в связи с переходом ПЦУ и УГКЦ на новюлианский календарь, все важные религиозные праздники января изменили свои даты. Так, Рождество украинцы теперь празднуют в конце декабря, а начинают год с праздника Василия.

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Дата публикации
Просмотры
346
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