Самый большой Тризуб из дидухов: в Киеве на Рождество установили рекорд Украины (фоторепортаж)

В Киеве в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины на Рождество, 25 декабря, создали необычный Тризуб из дидухов, установив рекорд Украины.

Высота композиции из дидухов из пшеничных колосьев составляет 7,5 метра.

"Такого великана создал десантник, командир отделения в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ДШВ ВСУ Ярослав Кучма, который из-за ранения временно потерял возможность ходить. Помогала ему формировать композицию из дидухов 95-летняя мастер по соломоплетению Пелагея Живко с Львовщины", - рассказала руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова.

Напомним, в связи с переходом ПЦУ и УГКЦ на новюлианский календарь, все важные религиозные праздники января изменили свои даты. Так, Рождество украинцы теперь празднуют в конце декабря, а начинают год с праздника Василия.

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