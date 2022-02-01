Самые дешевые квартиры в Киеве: что и где можно купить за 20 тысяч долларов (фото)

Самые дешевые квартиры в Киеве: что и где можно купить за 20 тысяч долларов (фото)

Самое дешевое предложение в Сети – однокомнатная квартира на 21 этаже за 13 тысяч долларов.

В Киеве можно приобрести однокомнатную квартиру стоимостью до 20 тысяч долларов. Таких предложений немного, но они есть. Однако некоторые из них расположены в недостроях или имеют невероятно маленькую площадь – 16 квадратных метров.

ТСН.ua узнал, где можно купить самые дешевые квартиры в столице и в каком они состоянии.

13 тысяч долларов за "кота в мешке"

Самое дешевое предложение в Сети – однокомнатная квартира на 21 этаже за 13 тысяч долларов. Она находится в Дарницком районе столицы, микрорайон Осокорки. Общая площадь – 36 м². Квартира продается по переуступке.

То есть старый дольщик продает это право новому владельцу. Поскольку квартира еще не достроена, покупатель не может получить право собственности, как в договоре купли-продажи.

lun.ua

"Проинвестирована в 2019 году. Обещали достроить. Квартира полностью выплачена. Идеально для вложения денег", — говорится в объявлении.

Отметим, что такие предложения следует тщательно проверять. Согласно данным сервиса "ЛУН", этот недостроенный ЖК имеет признаки проблемности. Строительство не ведется. В сети есть много подобных предложений. У большинства из них об этом, конечно, речь не идет.

dom.ria.com

Жить на 20 квадратных метрах

От 14 до 20 тысяч долларов обойдется так называемая смарт-квартира в Киеве. Актуальные предложения сейчас есть в Дарницком, Деснянском и Соломенском районах.

Дешевле купить такое жилье можно на Троещине. Квартира с общей площадью 24 м² на третьем этаже пятиэтажного дома обойдется в 14,3 тысячи долларов. Она достроена, но без ремонта.

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Убитая "хрущевка" и квартира в подвале

За 16 тысяч долларов в столице продают "хрущевку" в Дарницком районе. Общая площадь – 18 м². В объявлении указано, что квартира подлежит капитальному ремонту. Кроме того, отзывы в Сети об этом доме не самые лучшие.

domik.ua

olx.ua

olx.ua

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В Голосеевском районе можно купить квартиру на минус первом этаже, то есть в подвале. Жилье находится в новостройке. Общая площадь – 16 м², стоимость – 13,6 тысячи долларов.

"Квартиры по документам, не технические помещения, а именно квартиры! С полноценными окнами, высотой потолков 2,7 м, дверями, санузлами и всеми необходимыми коммуникациями", — говорится в объявлении.

olx.ua

olx.ua

olx.ua

Итак, в Киеве можно купить квартиру, потратив на это до 20 тысяч долларов. Но это будет жилье с маленькой площадью, которое требует ремонта. Кроме того, можно попасть на квартиру в проблемном недострое. Поэтому, чтобы хорошо сэкономить, нужно запастись терпением, подробно изучить и проверить предложения на рынке. Легче это сделать со специалистом – риэлтором.

Отметим, что в Киеве выросла стоимость жилья в новостройках. Средняя стоимость одного м² в новостройках на январь составила 35 тысяч гривен. Самым дорогим районом столицы остается Печерский, самый дешевый район – Деснянский.

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