Самая массированная атака дронов по Киеву с начала войны: все подробности об ударе и последствиях

В нескольких районах столицы обломки дронов упали на дома, есть пострадавшие.

Киев в ночь на 25 ноября оккупационные войска России массированно атаковали ударными беспилотниками с юга, севера и востока. Воздушная тревога продолжалась более шести часов.

ТСН.ua собрал все, что известно об атаке дронами по столице.

Самая массированная атака с начала полномасштабного вторжения

Ночью против 25 ноября российские оккупационные войска совершили наиболее массовую атаку на Киев с начала войны. РФ применила баражирующие БпЛА "Shahed" в несколько волн и по нескольким направлениям.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В детском саду снесло стены! В одном из районов Киева обломки "Шахедов" нанесли разрушения

Как сообщил спикер КМВА Михаил Шаманов, это уже четвертая атака вражеских беспилотных летательных аппаратов на Киев за этот месяц. Именно это нападение стало самым массированным с самого начала полномасштабного вторжения.

"По предварительной информации, противник в очередной раз применил баражирующие "Шахеды" в несколько волн. Они шли по разным направлениям, постоянно меняя курс и вектор движения", — подчеркнул он.

РФ выпустила рекордное количество дронов

Воздушные силы сбили 71 вражеский беспилотник. Всего зафиксированы пуски около 75 "Шахедов" по двум направлениям – Приморско-Ахтарск и район Курской области России. Основное направление удара – город Киев.

Во время массированной воздушной атаки БпЛА по Киеву силами и средствами ПВО было поражено более 60 воздушных целей.

Последствия удара по Киеву

В Соломенском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание в помещении детсада, в соседних домах повреждены окна.

Кроме того, произошло разрушение на втором этаже пятиэтажки, где заблокированными оказались две женщины. Спасатели их деблокировали и эвакуировали. Также в Соломенском районе обломок дрона упал на открытой местности, где вызвал возгорание.

В Печерском и Подольском районах также было зафиксировано падение обломков на открытой местности.

В Днепровском районе небольшой обломок БПЛА упал на лестничную клетку верхнего этажа многоэтажного жилого дома. Возгорания не было. Потерпевших не обнаружили.

В Голосеевском районе обломок БПЛА упал на четырехэтажный жилой дом. Предварительно никто не пострадал.

В результате российской атаки на столицу пострадали 5 человек, среди них 11-летний ребенок. Все они получили медицинскую помощь на местах или в травмпункте без дальнейшей госпитализации.

Киев частично обесточен

В результате массированной атаки беспилотников 25 ноября в Киеве возникли проблемы с электроснабжением. В столице после обстрела без света – 77 жилых домов и 120 учреждений.

В настоящее время продолжаются работы по восстановлению.

Кроме того, при обстреле в Киевской области отключались воздушные линии 330 кВ. Предварительная причина – повреждение в результате атаки российских беспилотников.

Реакция ОП на ночную массированную атаку на Киев

Глава Офиса президента Андрей Ермак пообещал ответ Москве.

"Война с гражданскими, как и 90 лет назад. Тогда — Голодомор, сейчас россияне тоже хотели бы, но не смогли. Вот и остается запускать шахеды по гражданским, но за все будет ответ, за все будет расплата", — говорится в сообщении Ермака .

Зеленский отреагировал на действия оккупантов

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что атаку РФ устроила на день памяти жертв Голодомора.

"Более 70 "шахедов" в ночь на день памяти жертв Голодомора-геноцида. Сознательный террор. Как раз в это время. Руководство России гордится тем, что может убивать”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Он также подчеркнул, что украинские Силы обороны сбили большинство дронов, однако не все.

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