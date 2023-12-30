Самая дорогая квартира Киева: в столице продают огромное жилье за миллионы долларов

В Киеве за 9,4 млн. долларов продают квартиру площадью 630 квадратных метров.

Жилье – одно из самых дорогих в Киеве – расположено в ЖК Diamond Hill. Площадь жилья составляет 630 квадратных метров и разделена на 7 комнат.

Об этом говорится в данных портала недвижимости.

"С панорамным видом на Днепр, парк Славы и Лавру. Гостиная с панорамными окнами, кухня, гостевая с/у, стиральная. Хозяйственная спальня со своей гардеробной и большой ванной комнатой, еще 2 спальные комнаты со своими ванными комнатами. Ремонт выполнен из высококачественных натуральных материалов" — говорится в объявлении.

В ЖК есть подземный паркинг на 300 мест, современный фитнесс-центр с бассейном, тренажерный зал. Закрытая придомовая территория, детская площадка, круглосуточная охрана. Пешком 2 минуты до парка Славы, 10 минут до Мариинского парка, 5 минут до метро Арсенальная.

Отметим, что за 2023 рынок недвижимости демонстрирует восстановление во всех сегментах. Наибольший спрос на покупку пользуется готовым или почти готовым жильем со сроком сдачи до года. Украинцы считают инвестиции в строительство на ранних стадиях достаточно рискованными.

Самая дорогая квартира в Киеве

Напомним, в Киеве мошенники провернули жилую аферу на миллион долларов. Среди подозреваемых – адвокаты, нотариусы, государственный регистратор и гражданские лица. Потерпевшие – заемщики обанкротившегося банка. Фигуранты незаконно переоформили 16 квартир киевлян своим родственникам.

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