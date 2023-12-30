Самая большая атака по количеству погибших: в Киеве 1 января объявили Днем траура

В Киеве понедельник, 1 января, будет объявлен Днем траура по погибшим в результате массированного ракетного удара по столице 29 декабря.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Атака на столицу 29 декабря стала самой большой по количеству жертв среди мирных жителей столицы", — сообщил он.

Следует отметить, что в Киеве стремительно растет количество погибших в результате ракетного удара. Спасатели продолжают разбирать завалы складского помещения в Шевченковском районе. Там до сих пор могут находиться тела погибших. По состоянию на 12:47 городские власти сообщили о 16 жертвах. .

Как сообщалось, 30 декабря объявлен траур по жертвам ракетной атаки 29 декабря в трех городах: в Запорожье, Днепре и Одессе. На сегодня известно, что в Запорожье оккупанты убили девять мирных жителей, в Одессе — четырех, а в Днепре — шести.

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