Салют после воздушной тревоги в Киеве: рецидивист поздравил жену с годовщиной отношений (фото, видео)

Нарушителем оказался киевлянин, 1983 года рождения, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.
Полиция установила личность нарушителя, который запустил салют в Киеве на столичном Печерске после сигнала воздушной тревоги.
Об этом сообщила полиция Киева.
В субботу, 30 марта, во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео запуска салюта в Печерском районе столицы. На место происшествия оперативный дежурный направил следственно-оперативную группу.
"Правоохранители обследовали место происшествия, изъяли ряд вещественных доказательств и в результате розыскных мероприятий установили личность нарушителя. Им оказался местный житель, 1983 года рождения, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В разговоре с дознавателями он объяснил, что запустил салют, чтобы поздравить жену с годовщиной отношений", – рассказали в полиции.
По указанному факту отдел дознания Печерского управления полиции расследует уголовное производство, начатое по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.
Мужчине грозит ограничение свободы на срок до пяти лет.
Полиция напоминает, что использование пиротехники в период действия правового режима военного положения запрещено.
Напомним, незадолго до запуска запрещенного салюта в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы сообщали об угрозе баллистики.
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