Салют после воздушной тревоги в Киеве: рецидивист поздравил жену с годовщиной отношений (фото, видео)

Нарушителем оказался киевлянин, 1983 года рождения, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Полиция установила личность нарушителя, который запустил салют в Киеве на столичном Печерске после сигнала воздушной тревоги.

Об этом сообщила полиция Киева.

В субботу, 30 марта, во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео запуска салюта в Печерском районе столицы. На место происшествия оперативный дежурный направил следственно-оперативную группу.

"Правоохранители обследовали место происшествия, изъяли ряд вещественных доказательств и в результате розыскных мероприятий установили личность нарушителя. Им оказался местный житель, 1983 года рождения, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В разговоре с дознавателями он объяснил, что запустил салют, чтобы поздравить жену с годовщиной отношений", – рассказали в полиции.

По указанному факту отдел дознания Печерского управления полиции расследует уголовное производство, начатое по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.

Киевлянин запустил салют, чтобы поздравить жену с годовщиной отношений / Фото: полиция Киева

Мужчине грозит ограничение свободы на срок до пяти лет.

Полиция напоминает, что использование пиротехники в период действия правового режима военного положения запрещено.

Напомним, незадолго до запуска запрещенного салюта в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы сообщали об угрозе баллистики.

В Киеве неизвестные запустили салют