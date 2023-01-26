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С завтрашнего дня на нескольких столичных маршрутах появится 13 новых автобусов — Кличко

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
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С завтрашнего дня на нескольких столичных маршрутах появится 13 новых автобусов — Кличко

Фото: Associated Press

На столичные маршруты с завтрашнего дня, 27 января, выйдет еще 13 автобусов.

В начале января Киев получил 13 автобусов в помощь от международных партнеров. С 27 января все они начнут курсировать по маршрутам столицы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, благодаря помощи от городов Рига (Латвия) и Тампере (Финляндия) Киев улучшает транспортное сообщение и возобновляет работу двух автобусных маршрутов:

  • № 9, который будет курсировать по трассе: "Улица Булгакова — станция метро "Лукьяновская";
  • № 97-К: "Улица Академика Ефремова – Рынок (Массив Новобеличи)".

Кличко добавил, что на маршрут № 9 выйдут автобусы Mercedes, прибывшие из Риги. Такие автобусы будут курсировать и по имеющемуся маршруту № 97. А на маршруте № 97-К будут ездить автобусы марки Volvo, которые Киеву предоставил финский город Тампере.

Мэр столицы напомнил, что от Риги в начале этого года Киев получил еще 10 автобусов (первые 11 поступили в апреле прошлого года), а от Тампере прибыло 3 автобуса.

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Дата публикации
Просмотры
431
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