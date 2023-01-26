С завтрашнего дня на нескольких столичных маршрутах появится 13 новых автобусов — Кличко

На столичные маршруты с завтрашнего дня, 27 января, выйдет еще 13 автобусов.
В начале января Киев получил 13 автобусов в помощь от международных партнеров. С 27 января все они начнут курсировать по маршрутам столицы.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, благодаря помощи от городов Рига (Латвия) и Тампере (Финляндия) Киев улучшает транспортное сообщение и возобновляет работу двух автобусных маршрутов:
- № 9, который будет курсировать по трассе: "Улица Булгакова — станция метро "Лукьяновская";
- № 97-К: "Улица Академика Ефремова – Рынок (Массив Новобеличи)".
Кличко добавил, что на маршрут № 9 выйдут автобусы Mercedes, прибывшие из Риги. Такие автобусы будут курсировать и по имеющемуся маршруту № 97. А на маршруте № 97-К будут ездить автобусы марки Volvo, которые Киеву предоставил финский город Тампере.
Мэр столицы напомнил, что от Риги в начале этого года Киев получил еще 10 автобусов (первые 11 поступили в апреле прошлого года), а от Тампере прибыло 3 автобуса.
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