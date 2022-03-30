С сегодняшнего дня в Киеве для общественного транспорта открывается Южный мост

С сегодняшнего дня в Киеве для общественного транспорта открывается Южный мост

Для автомобилей будут работать Северный и Дарницкий мосты.

С сегодняшнего дня, 30 марта, в Киеве для общественного транспорта открывается Южный мост.

Об этом сообщает КГГА.

Отмечается, что через Южный мост будут курсировать автобусы №22 от улицы Медовой до Тростянецкой и №91 от улицы Анны Ахматовой до станции метро Голосеевской.

Для автомобильного сообщения левого и правого берега Киева будут работать Северный и Дарницкий мосты. Водители призывают пропускать машины скорой помощи и машины с гуманитарной помощью.

Напомним, что из-за российской агрессии в столице прекратил работать общественный транспорт и мосты. Однако позже движение общественного транспорта было частично возобновлено. Сейчас проезд в Киеве бесплатный.