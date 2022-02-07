С ремонтом и мебелью: какую квартиру в Киеве можно купить за 60 тысяч долларов (фото)

С ремонтом и мебелью: какую квартиру в Киеве можно купить за 60 тысяч долларов (фото)

Можно приобрести жилье с ремонтом, мебелью и техникой.

Имея бюджет до 60 тысяч долларов, в Киеве можно купить квартиру в жилом состоянии. Денег хватит даже на трехкомнатную.

ТСН.ua узнал, какие готовые к заселению квартиры продают в столице, где и за сколько.

Трехкомнатные квартиры

Найти трехкомнатную квартиру в столице с нормальным ремонтом и мебелью по такой цене можно. Но она будет находиться далеко от центра и станций метро.

Например, за 52 тысячи долларов продают жилье на Харьковском массиве. Общая площадь квартиры — 50 м². Судя по фото в объявлении, в квартире на втором этаже есть вся необходимая мебель и техника. Сделан неплохой ремонт. До ближайшей станции метро "Бориспольская" 30 минут пешком.

dom.ria.com

dom.ria.com

dom.ria.com

В Соломенском районе Киева за 60 тысяч долларов предлагают трехкомнатную квартиру чуть больше – 57 м², но на последнем, пятом этаже. На фото она выглядит лучше предыдущей. Мебель и техника есть. Ближайшая станция метро – "Политехнический институт". Ехать до нее 5 км.

dom.ria.com

dom.ria.com

dom.ria.com

Двухкомнатные квартиры

За 60 тысяч долларов можно купить двухкомнатную квартиру со свежим ремонтом, мебелью и всей необходимой техникой. Однако таких вариантов в Сети немного.

Квартиру на четвертом этаже в Шевченковском районе площадью 46 м² предлагают за 57 тысяч долларов. В ней сделан светлый ремонт, есть техника и хорошая кухня. До ближайшей станции метро "Сырец" 20 минут пешком.

dom.ria.com

dom.ria.com

dom.ria.com

Еще одно предложение – квартира за 55 тысяч долларов в Днепровском районе. Общая площадь – 45 м². Она находится на первом этаже. В квартире сделан ремонт, есть мебель и вся бытовая техника. До станции метро "Черниговская" 5 километров.

dom.ria.com

dom.ria.com

dom.ria.com

Однокомнатные квартиры

С таким бюджетом легче всего найти хорошую однокомнатную квартиру. Таких предложений в Сети много в разных районах Киева.

Например, за 51 тысячу долларов можно приобрести жилье в Соломенском районе. Общая площадь – 30 м². Состояние квартиры отличное. Ремонт сделан в сером и белом цветах. До остановки скоростного трамвая 5 минут пешком.

dom.ria.com

dom.ria.com

dom.ria.com

Еще одно похожее предложение — квартира в Днепровском районе за 54,5 тысячи долларов. Площадь жилья — 33 м². В квартире сделан свежий ремонт, установлена новая сантехника. До станции метро "Дарница" 25 минут пешком.

dom.ria.com

dom.ria.com

dom.ria.com

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Итак, за 60 тысяч долларов в Киеве можно приобрести даже трехкомнатную квартиру с мебелью и хорошим ремонтом. Но она будет находиться вдали от станций метро.

Чуть ближе к общественному транспорту и со свежим ремонтом в Киеве можно купить двухкомнатную квартиру. Однокомнатную квартиру с таким бюджетом можно найти с дизайнерским ремонтом, хорошей мебелью и техникой.

Напомним, что в Киеве можно приобрести однокомнатную квартиру стоимостью до 20 тысяч долларов. Таких предложений немного, но они есть. Однако некоторые из них расположены в недостроях или имеют невероятно маленькую площадь – 16 квадратных метров.

Одна квартира превратилась сразу в три: разрешены ли такие манипуляции

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