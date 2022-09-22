С правом залога в 3 млн грн: в Киеве водителя, который на Mercedes влетел в маршрутку с пассажирами, взяли под стражу

По вине мужчины, который был под наркотиками, да еще вез четырехлетнего сына, пострадали 26 человек.

На днях на Воздухофлотском проспекте в Соломенском районе Киева произошло масштабное ДТП с участием маршрутки. На месте происшествия работали следователи. Суд Киева взял под стражу водителя, по вине которого пострадали 26 человек.

Как рассказали в полиции, следствием установлено, что водитель автомобиля Mercedes-Benz не соблюдал безопасную дистанцию и въехал в впереди маршрутный автобус. В результате столкновения водитель автобуса не справился с управлением и въехал в электроопору.

25 пассажиров общественного транспорта и малолетний ребенок кормчего получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы. 28-летний водитель легковушки был задержан.

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По результатам проверки водителя в лечебном учреждении врачи обнаружили у него в организме запрещенные вещества: амфетамин, кокаин и марихуану, а также сильнодействующий лекарственный препарат.

Вчера, 21 сентября, Шевченковским районным судом города Киева в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 3 225 300 гривен. Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до восьми лет.

Напомним, 19 сентября на Воздухофлотском проспекте вблизи перекрестка с ул. Преображенским произошло ДТП с участием маршрутки и внедорожника, в результате которого пострадали 26 человек. От мощного удара маршрутка уехала на тротуар, где столкнулась с электроопорой.

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