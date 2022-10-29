С отоплением и бытовой техникой: в Киевской области открыли еще один модульный городок для переселенцев (фото)

В Василькове Киевской области сегодня, 29 октября, был открыт модульный городок для переселенцев в рамках сотрудничества Минрегиона и Правительства Польши.

Об этом сообщил министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев.

Модульный городок в Василькове содержит четыре моноблока по 22 жилых комнат в каждом. В общей сложности там найдут временное убежище 352 человека.

"Сегодня благодаря прочному сотрудничеству с польским правительством открыли 12-й временный модульный городок. Здесь будут жить внутренне перемещенные лица, а также жители многоквартирного дома в Василькове, который был разрушен авиаударом. В городке созданы все удобства, чтобы называть это место хоть и временным, но домом", – сказал Чернышев.

Инфраструктура города предполагает все необходимые удобства для жизни и отвечает всем техническим требованиям, в том числе для проживания в любое время года. Есть кухня, столовая, санузлы, душевые кабинки, административные помещения.

Городок освещается и отапливается. Оно полностью укомплектовано необходимой бытовой техникой и другим оборудованием, а комнаты жильцов – мебелью.

Модульный городок в Василькове / Фото: Министерство развития общин и территорий Украины

К слову, ранее в рамках сотрудничества с коллегами из Польши было открыто и заселено 11 модульных городков для более 3500 человек в деоккупированных населенных пунктах Киевской (Ирпень, Буча, Бородянка, Макаров) и Черниговской (Новоселовка) областей, а также Львове.

Как сообщалось, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вместе с министром развития громад и территорий Украины Алексеем Чернышевым открыли в Бородянке первый модульный городок для внутренне перемещенных лиц Киевской области.

Между тем, вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук просит украинцев, которые с начала полномасштабного вторжения РФ выехали за границу, по возможности, не возвращаться на Родину в зимний период. По ее словам, возвращение в Украину сейчас будет означать снова подвергнуть опасности себя, своих детей и родных.