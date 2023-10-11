С Ниной Матвиенко прощаются в Киеве: филармонию украсили белыми цветами, повсюду стоят портреты артистки

Сегодня, 11 октября, в Киеве прощаются с Народной артисткой Украины Ниной Матвиенко.

В последний путь легенду провожают в Национальной Филармонии Украины. Как передает корреспондент ТСН, попрощаться с Ниной Митрофановной пришли многие поклонники. Очередь на прощание закручивается до улицы Грушевского.

Присутствуют и известные люди. Так, почтить память легенды приехал мэр Киева Виталий Кличко, а также патриарх Филарет.

Зал в филармонии украсили белыми цветами, повсюду стоят портреты Нины Митрофановны и звучат ее песни. Проститься с певицей приехали и солисты украинского национального хора им. Г. Веревки, в котором Матвиенко проработала 21 год. Хор почтил память артистки, исполнив композицию "Вічна пам'ять".

С Ниной Матвиенко прощаются в Киеве / Фото: ТСН.ua

С Ниной Матвиенко прощаются в Киеве / Фото: ТСН.ua

С Ниной Матвиенко прощаются в Киеве / Фото: ТСН.ua

С Ниной Матвиенко прощаются в Киеве / Фото: ТСН.ua

С Ниной Матвиенко прощаются в Киеве / Фото: ТСН.ua

С Ниной Матвиенко прощаются в Киеве / Фото: ТСН.ua

Напомним, что Нина Матвиенко скончалась 8 октября, не дожив несколько дней до своего 76-летия. О ее смерти рассказала дочь, певица Тоня Матвиенко. Причины смерти легенды Тоня уточнять не стала и попросила о конфиденциальности.

Отметим, что в это время внучка Нины Матвиенко, 25-летняя Ульяна показала архивное фото с бабушкой в молодости, на которой они похожи как две капли воды. Также Ульяна призналась, что для нее Нина Митрофановна не была "бабушкой", а была Ниной.

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