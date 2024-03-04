С наступлением весны в Киевской области из-под земли полезли снаряды и мины: что нужно знать (фото)

Как отмечают специалисты, далеко не все выпущенные боеприпасы срабатывают и взрываются во время удара – нередко они остаются в боевом состоянии многие годы, представляя угрозу.

Хотя активные боевые действия на Киевщине закончились почти два года назад, там до сих пор находят взрывоопасные остатки войны. Не успел сойти снег, как сразу из-под земли начали "вылезать" на поверхность мины, снаряды и прочее смертельное железо.

Как сообщает Муниципальная варта Ирпеня, с приходом весны у саперов службы разминирования увеличилось количество выездов на обследование и разминирование взрывоопасных предметов.

Это объясняется тем, что растаявший снег, земля подсохла и начались разные сельскохозяйственные, строительные и ремонтные работы, толоки, и люди находят до сих пор не обнаруженные угрозы.

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Как отмечают специалисты, далеко не все выпущенные боеприпасы срабатывают и взрываются во время удара – нередко они остаются в боевом состоянии многие годы, представляя угрозу.

Но взрыв может произойти в любой момент от прикосновения или колебания, или даже сам по себе, поэтому не нужно их двигать, перемещать и ни в коем случае не разбирать. Вы помогаете тем, что сообщаете о взрывоопасных предметах. Остальные должны делать саперы”, – подчеркнули в Мунварте.

В случае обнаружения взрывоопасных предметов или при необходимости обследования на наличие таких предметов жителей громады просят звонить по телефону на круглосуточную горячую линию Муниципальной варты: (073) 070-05-57; (068) 379-92-27; (045 97) 60-400 (также по указанным мобильным телефонам доступны мессенджеры Viber, Telegram, WhatsApp, Signal). Линия работает для Ирпеня, Михайловки-Рубежовки, Забучья, Козинцев и Дибровы.

Напомним, под Киевом взорвался дом: пострадала женщина.

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