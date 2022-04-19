С начала войны поддерживал агрессора: в Киеве задержан чиновник центрального офиса "Укрзалізніці"

С начала войны поддерживал агрессора: в Киеве задержан чиновник центрального офиса "Укрзалізніці"

В столице задержан предатель.

Им оказался чиновник центрального офиса "Укрзалізніці".

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

"С начала полномасштабной агрессии РФ против Украины подозреваемый призвал коллег поддержать агрессора. В частности, производил массовую рассылку враждебной агитации на месседжеры работников предприятия", — отметили в СБУ.

Кроме того, во время временной оккупации Ирпеня, Бучи и Ворзеля мужчина помогал захватчикам сориентироваться на местности для обустройства позиций и мародерства.

Напомним, в Киеве возле "Жулян" задержали вражеских диверсантов с боевым оружием.

Читайте также: