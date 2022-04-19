С начала войны поддерживал агрессора: в Киеве задержан чиновник центрального офиса "Укрзалізніці"

В столице задержан предатель.
Им оказался чиновник центрального офиса "Укрзалізніці".
Об этом сообщил пресс-центр СБУ.
"С начала полномасштабной агрессии РФ против Украины подозреваемый призвал коллег поддержать агрессора. В частности, производил массовую рассылку враждебной агитации на месседжеры работников предприятия", — отметили в СБУ.
Кроме того, во время временной оккупации Ирпеня, Бучи и Ворзеля мужчина помогал захватчикам сориентироваться на местности для обустройства позиций и мародерства.
Напомним, в Киеве возле "Жулян" задержали вражеских диверсантов с боевым оружием.
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