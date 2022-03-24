С начала войны оккупанты повредили в Киеве 6 садиков и 12 школ

С начала войны оккупанты повредили в Киеве 6 садиков и 12 школ

Российские войска целенаправленно разрушают инфраструктуру городов и сел.

Начиная с 24 февраля, полномасштабного вторжения России в Украину, в Киеве оккупанты повредили 87 жилых домов, 10 частных усадеб, 6 садиков и 12 школ.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"Количество нуждающихся в помощи увеличивается, ведь враг своими ударами повреждает жилые кварталы города. В частности, с начала широкомасштабного российского вторжения в столице повреждено 87 жилых домов, 10 частных усадеб, 6 садиков и 12 школ", — сказал он.

Напомним, в Киевской области к обучению вернулось более 110 тысяч школьников.

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