С начала года Киев побил уже 40 температурных рекордов

Очередной температурный рекорд был установлен в столице 30 октября.

С начала года Киев побил 40 температурных рекордов.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Очередной температурный рекорд был установлен в Киеве 30 октября. По данным метеонаблюдений, максимальная температура воздуха в столице после полудня достигла +20,6°С.

Этот показатель на 2,3°С выше предыдущего рекорда, зафиксированного в 2013 году.

Максимальная температура воздуха в Киеве 30 октября после полудня достигла +20,6°С / Фото: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Напомним, 28 октября в Киеве был зафиксирован рекорд максимальной скорости ветра. Отмечается, что такого урагана столица не видела уже 54 года.

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