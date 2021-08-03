С начала года Чернобыльскую зону посетили более 29 тысяч человек: инфографика

С начала года Чернобыльскую зону посетили более 29 тысяч человек: инфографика

Среди посетителей 19 664 человека — украинцы, а 9466 — иностранцы.

Количество посетителей Чернобыльской зоны постепенно растет.

С января по июль 2021 зону отчуждения с ознакомительной целью посетили 29 130 человек. Из них украинцев — 19 664 человека; иностранцев — 9 466 человек.

Об этом сообщает Центр организационно-технического и информационного обеспечения УЗО.

Так, по сравнению с периодом январь-май возросло количество иностранных посетителей. Если с января по май зону посетил 3 541 человек, то в июне и июле эта цифра составила — 5 925 человек.

Кроме украинцев, всего в Чернобыльскую зону в июне ехали из США — 298 человек; Польши — 166 человек; Испании — 162 человека. В июле лидером остались США — 449 человек; Польша — 444 человека; а вот тройку замкнула Германия — 415 человек.

На диаграмме, приведенной ниже, можно увидеть, как посещаемость Чернобыльской зоны снова постепенно растет, несмотря на то, что коронавирус еще полностью не преодолен. А это значит, что мир заинтересован в том, чтобы открывать для себя эту территорию.

ГП "ЦОТИО"

Напомним, в Министерстве культуры и информационной политики работают над тем, чтобы Чернобыльскую зону отчуждения внесли в Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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