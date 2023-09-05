С могилы погибшего пилота "Джуса" украли шевроны, которые оставили его побратымы — фото

В августе в Житомирской области в авиакатастрофе погибли трое боевых пилотов воздушного командования "Центр Воздушных Сил ВС Украины".

С могилы военного пилота Андрея Пильщикова с позывным "Джус", который погиб 25 августа в небе над Житомирщиной, неизвестные вандалы украли шевроны, которые оставили его побратымы в знак памяти.

Об этом сообщила девушка, с которой встречался "Джус", Мелания Подоляк.

На могиле "Джуса" находилось около 20 шевронов, которые во время церемонии прощания оставили его побратымы в знак памяти о пилоте. Однако через несколько дней после похорон они исчезли.

Мелания Подоляк опубликовала фото с могилы "Джуса" и попросила вернуть шевроны. Девушка также пообещала вместо них дать что-то гораздо более уникальное и ценное.

"Человеку, укравшему шевроны, которые на Андреевой могиле оставили его побратымы. Напишите мне в личные сообщения. Я дам вам взамен что-то значительно уникальнее и ценнее, а вы вернете шевроны на место. Никто не узнает вашего имени", – говорится в сообщении девушки. .

Шевроны на могиле Андрея Пильщикова с позывным "Джус"

Напомним, украинский пилот Андрей Пильщиков с позывным "Джус" погиб в результате крушения во время столкновения учебно-боевых самолетов L-39 над Житомирщиной, с "Джусом" погибли еще два летчика.

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